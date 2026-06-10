Обновил данные через «Резерв+»: ТЦК не будет вызывать повесткой

Приложение "Резерв+", в котором можно обновить военно-учетные данные. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году процесс обновления военно-учетных данных не завершился. Территориальный центр комплектования имеет право вручить повестку гражданину, если тот не обновил данные. Чтобы избежать визита в ТЦК, достаточно обновить данные через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине

Военный учет в Украине касается прежде всего граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. На учете также могут находиться женщины с медицинским образованием или те, кто работает в больницах.

На военном учете у гражданина должны быть обновлены все основные личные данные. В 2024 году для этого даже было специально проведено массовое обновление военно-учетных данных.

Впрочем, обновили данные не все военнообязанные граждане. У некоторых до 2026 года есть расхождения в документах, в частности, в старых бумажных и в электронном реестре "Оберіг".

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Обновление через "Резерв+"

Территориальные центры комплектования соответственно имеют право вручать повестки тем гражданам, которые не обновили данные. Получив такую повестку, гражданин должен явиться в ТЦК и обновить данные.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли как-то избежать повестки ТЦК на обновление данных. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что это вполне возможно.

Юрист Владислав Дерий объяснил, когда ТЦК не имеет права направлять повестку на обновление данных. Дерий подчеркнул: "Если все данные обновлены через "Резерв+", то вызывать в ТЦК нет смысла".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ответственность за обновление данных в 2026 году отменили, но само требование обновить данные остается.

Граждан, не обновивших в 2024 году военно-учетные данные, могли объявить в розыск. По состоянию на май 2026 года розыск уже отменен в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. Но требование обновить военно-учетные данные осталось актуальным.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли право ТЦК вручать повестку на уточнение данных после прохождения ВЛК.

Процесс обновления военно-учетных данных не закончился в 2024 году. Но в обновлении данных после того, как гражданин уже прошел военно-врачебную комиссию, нет особого смысла. Юристы предполагают, что таким образом ТЦК просто хочет мобилизовать гражданина.