Повістка на уточнення даних після ВЛК: юристи пояснили логіку ТЦК

Працівники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Процес оновлення військово-облікових даних не закінчився в 2024 році. Але в оновленні даних після того, як громадянин уже пройшов військово-лікарську комісію, немає особливого смислу. Юристи припускають, що таким чином ТЦК просто хоче мобілізувати громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Оновлення військово-облікових даних

Під час повномасштабної війни в Україні відбулися зміни у процесі військового обліку. Так, було ухвалене рішення про масове оновлення військово-облікових даних.

Усі громадяни, які перебували на військовому обліку на середину 2024 року, повинні були з’явитися в ТЦК і уточнити військово-облікові дані. На це законодавство відвело громадянам два місяці.

Оновлення військово-облікових даних продовжилося і після закінчення двомісячного терміну. Але надалі цей процес був потрібен більше самим громадянам, ніж державі.

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Навіщо викликають на оновлення даних після ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії. Чоловік розповів, що ВЛК він пройшов і отримав статус "придатний до служби в частинах забезпечення".

Але після цього, зазначив громадянин, він отримав ще одну повістку, нібито як на оновлення даних. Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок з боку ТЦК.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, пояснив логіку дій працівників територіального центру комплектування: "Ситуація є юридично класичною для нинішньої практики роботи ТЦК, але з погляду медицини та закону вона містить очевидні ознаки поспіху та порушень з боку ВЛК. Оскільки військово-лікарська комісія вже пройдена і є висновок про придатність до служби в частинах забезпечення, ТЦК формально закрив питання військово-лікарської експертизи. Тепер вас викликають для завершення процедурних моментів: внесення даних до бази "Оберіг", перевірки наявності інших підстав для відстрочки та, що найімовірніше, виписування мобілізаційного розпорядження або підготовки до направлення на службу в тилові структури".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи анулюють повістку, якщо громадянин оформив відстрочку уже після бойової повістки.

Бойова повістка є останнім кроком перед мобілізацією. Але існує варіант, коли мобілізаційне розпорядження може бути анульоване. Це можливо тоді, коли громадянин встиг до дати прибуття в ТЦК оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що повістки від місцевих рад не можна ігнорувати.

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.