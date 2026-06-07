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Главная ТЦК Повестка на уточнение данных после ВВК: юристы объяснили логику ТЦК

Повестка на уточнение данных после ВВК: юристы объяснили логику ТЦК

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 00:30
Повестка на уточнение данных после ВВК: юристы объяснили логику ТЦК
Работники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Процесс обновления военно-учетных данных не закончился в 2024 году. Но в обновлении данных после того, как гражданин уже прошел военно-врачебную комиссию, нет особого смысла. Юристы предполагают, что таким образом ТЦК просто хочет мобилизовать гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обновление военно-учетных данных

Во время полномасштабной войны в Украине произошли изменения в процессе воинского учета. Так, было принято решение о массовом обновлении военно-учетных данных.

Все граждане, которые находились на воинском учете на середину 2024 года, должны были явиться в ТЦК и уточнить военно-учетные данные. На это законодательство отвело гражданам два месяца.

Обновление военно-учетных данных продолжилось и после истечения двухмесячного срока. Но в дальнейшем этот процесс был нужен больше самим гражданам, чем государству.

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Зачем вызывают на обновление данных после ВВК

К юристам обратился гражданин, который получил повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Мужчина рассказал, что ВВК он прошел и получил статус "годен к службе в частях обеспечения".

Но после этого, отметил гражданин, он получил еще одну повестку, якобы как на обновление данных. Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны ТЦК.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, объяснил логику действий работников территориального центра комплектования: "Ситуация является юридически классической для нынешней практики работы ТЦК, но с точки зрения медицины и закона она содержит очевидные признаки спешки и нарушений со стороны ВВК. Поскольку военно-врачебная комиссия уже пройдена и есть заключение о годности к службе в частях обеспечения, ТЦК формально закрыл вопрос военно-врачебной экспертизы. Теперь вас вызывают для завершения процедурных моментов: внесения данных в базу "Оберіг", проверки наличия других оснований для отсрочки и, что вероятнее всего, выписывания мобилизационного распоряжения или подготовки к направлению на службу в тыловые структуры".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, аннулируют ли повестку, если гражданин оформил отсрочку уже после боевой повестки.

Боевая повестка является последним шагом перед мобилизацией. Но существует вариант, когда мобилизационное распоряжение может быть аннулировано. Это возможно тогда, когда гражданин успел до даты прибытия в ТЦК оформить отсрочку от мобилизации.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что повестки от местных советов нельзя игнорировать.

Городские и сельские советы имеют право присылать военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же законную силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, потому что можно получить розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

повестки ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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