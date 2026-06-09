Електронні повістки через Резерв+ поки що не мають законної сили

Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Електронні повістки залишаються однією з найбільш обговорюваних тем серед військовозобов'язаних українців. Попри розвиток цифрових сервісів і роботу застосунку "Резерв+", чинне законодавство поки що не передбачає повноцінного механізму електронного вручення повісток. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, які пропонують подальшу цифровізацію мобілізаційних процедур.

Однак ці ініціативи поки що не набули чинності, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sud.ua.

У який спосіб повістка вважається врученою

Наразі порядок вручення повісток регулюється законами про військовий обов'язок і мобілізацію, а також постановами Кабінету міністрів. Згідно з чинними нормами, виклик до ТЦК здійснюється шляхом особистого вручення повістки або її надсилання поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Повідомлення в додатку "Резерв+" не належить до способів оповіщення, які прямо передбачені законодавством.

Після змін у правилах військового обліку особливого значення набув принцип належного повідомлення. Закон передбачає, що повістка може вважатися врученою не тільки після фактичного отримання, а й у разі відмови від її отримання або відсутності людини за вказаною адресою. При цьому державний орган повинен підтвердити дотримання встановленої процедури направлення документа.

Судова практика показує, що під час розгляду подібних спорів ключовим питанням залишається наявність доказів належного повідомлення військовозобов'язаного. Саме тому сьогодні юридичні наслідки пов'язані не з повідомленнями в електронних сервісах, а з тими способами вручення повісток, які прямо визначені чинним законодавством України.

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