Электронные повестки через Резерв+ пока не имеют законной силы

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Электронные повестки остаются одной из самых обсуждаемых тем среди военнообязанных украинцев. Несмотря на развитие цифровых сервисов и работу приложения "Резерв+", действующее законодательство пока не предусматривает полноценного механизма электронного вручения повесток. В то же время в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предлагают дальнейшую цифровизацию мобилизационных процедур.

Однако эти инициативы пока не вступили в силу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sud.ua.

Каким способом повестка считается врученной

Сейчас порядок вручения повесток регулируется законами о воинской обязанности и мобилизации, а также постановлениями Кабинета министров. Согласно действующим нормам, вызов в ТЦК осуществляется путем личного вручения повестки либо ее направления по почте рекомендованным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение в приложении "Резерв+" не относится к способам оповещения, которые прямо предусмотрены законодательством.

После изменений в правилах воинского учета особое значение получил принцип надлежащего уведомления. Закон предусматривает, что повестка может считаться врученной не только после фактического получения, но и в случае отказа от ее получения либо отсутствия человека по указанному адресу. При этом государственный орган должен подтвердить соблюдение установленной процедуры направления документа.

Судебная практика показывает, что при рассмотрении подобных споров ключевым вопросом остается наличие доказательств надлежащего уведомления военнообязанного. Именно поэтому сегодня юридические последствия связаны не с сообщениями в электронных сервисах, а с теми способами вручения повесток, которые прямо определены действующим законодательством Украины.

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