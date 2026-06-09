Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Электронные повестки через Резерв+ пока не имеют законной силы

Электронные повестки через Резерв+ пока не имеют законной силы

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 07:30
Электронные повестки через Резерв+ пока не имеют законной силы
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Электронные повестки остаются одной из самых обсуждаемых тем среди военнообязанных украинцев. Несмотря на развитие цифровых сервисов и работу приложения "Резерв+", действующее законодательство пока не предусматривает полноценного механизма электронного вручения повесток. В то же время в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предлагают дальнейшую цифровизацию мобилизационных процедур.

Однако эти инициативы пока не вступили в силу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sud.ua

Каким способом повестка считается врученной

Сейчас порядок вручения повесток регулируется законами о воинской обязанности и мобилизации, а также постановлениями Кабинета министров. Согласно действующим нормам, вызов в ТЦК осуществляется путем личного вручения повестки либо ее направления по почте рекомендованным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение в приложении "Резерв+" не относится к способам оповещения, которые прямо предусмотрены законодательством.

После изменений в правилах воинского учета особое значение получил принцип надлежащего уведомления. Закон предусматривает, что повестка может считаться врученной не только после фактического получения, но и в случае отказа от ее получения либо отсутствия человека по указанному адресу. При этом государственный орган должен подтвердить соблюдение установленной процедуры направления документа.

Судебная практика показывает, что при рассмотрении подобных споров ключевым вопросом остается наличие доказательств надлежащего уведомления военнообязанного. Именно поэтому сегодня юридические последствия связаны не с сообщениями в электронных сервисах, а с теми способами вручения повесток, которые прямо определены действующим законодательством Украины. 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE объясняли, в каких случаях представители ТЦК могут находиться на патрулировании с оружием.

Также Новини.LIVE писали об инициативе народных депутатов ужесточить наказание для сотрудников ТЦК, нарушивших права граждан во время мобилизационных мероприятий.

мобилизация электронные повестки Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации