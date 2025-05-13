ВЛК для призовників до 25 років - коли треба йти до ТЦК та проходити комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який мав статус обмежено придатний, повинен пройти повторну військово-лікарську комісію, навіть перебуваючи у статусі "обмежено придатний". Це необхідно зробити після відповідного припису з боку територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Чи треба обмежено придатному до 25 років проходити повторну ВЛК

Мобілізаційний вік в Україні визначений як 25 років. Саме після досягнення цього віку громадянина можуть мобілізувати.

До юристів звернувся громадянин, який має статус "обмежено придатний", але 25-річного віку досягне лише за кілька місяців після закінчення терміну, відведеного цій категорії військовозобов’язаних на проходження повторної ВЛК.

Громадянин поцікавився, що йому треба робити — проходити військово-лікарську комісію чи ні.

"Вам треба пройти ВЛК після виповнення 25 років і, у будь якому випадку, після отримання повістки на проходження ВЛК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що має значення для проходження повторної ВЛК

Щодо терміну проходження та статусу громадянина, то, як пояснив Айвазян, ці моменти є другорядними.

"Тут має значення не термін, а факт отримання повістки від ТЦК. Без неї до 25 років проходити ВЛК Ви не зобов'язані, навіть якщо Ви визнані раніше обмежено придатним", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відреагує територіальний центр комплектування, якщо обмежено придатний не пройде повторну ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ТЦК може змінювати категорію придатності військовозобов’язаного громадянина.