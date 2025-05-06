ВЛК для обмежено придатних - санкції за непройдену ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Навіть якщо обмежено придатний громадянин заброньований від мобілізації, він все одно повинен пройти військово-лікарську комісію. Якщо ж ця особа не пройде ВЛК, її можуть оголосити у розшук і навіть затримати під час перевірки документів групою оповіщення ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Розшук після непройденої ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має статус "обмежено придатний". Він поцікавився, якими будуть дії територіального центру комплектування у випадку, коли обмежено придатний не пройде військово-лікарську комісії у відведений законом час.

Громадянин також наголосив, що він має чинне бронювання від мобілізації.

"Громадянина подадуть у розшук та притягнуть до адміністративної відповідальності. З бронюванням при тому нічого не станеться", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть обмежено придатного затримати на блокпосту ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу, зазначивши, що непроходження ВЛК може обернутися розшуком: "Якщо заброньований обмежено придатний не пройде ВЛК до 5 червня — його подадуть в розшук".

Також Дерій попередив, що такого громадянина можуть затримати групи оповіщення ТЦК.

"Якщо він натрапить на ТЦК та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що він порушує правила військового обліку та перебуває у розшуку — працівники поліції, які входять в групу оповіщення можуть його затримати та доставити до ТЦК для накладення штрафу", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли закінчується дія статусу "обмежено придатний".