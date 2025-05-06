ВЛК для обмежено придатних - санкції за непройдену ВЛК

Обмежено придатний не пройде ВЛК — дії ТЦК
Навіть якщо обмежено придатний громадянин заброньований від мобілізації, він все одно повинен пройти військово-лікарську комісію. Якщо ж ця особа не пройде ВЛК, її можуть оголосити у розшук і навіть затримати під час перевірки документів групою оповіщення ТЦК.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Розшук після непройденої ВЛК
До юристів звернувся громадянин, який має статус "обмежено придатний". Він поцікавився, якими будуть дії територіального центру комплектування у випадку, коли обмежено придатний не пройде військово-лікарську комісії у відведений законом час.
Громадянин також наголосив, що він має чинне бронювання від мобілізації.
"Громадянина подадуть у розшук та притягнуть до адміністративної відповідальності. З бронюванням при тому нічого не станеться", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Чи можуть обмежено придатного затримати на блокпосту ТЦК
Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу, зазначивши, що непроходження ВЛК може обернутися розшуком: "Якщо заброньований обмежено придатний не пройде ВЛК до 5 червня — його подадуть в розшук".
Також Дерій попередив, що такого громадянина можуть затримати групи оповіщення ТЦК.
"Якщо він натрапить на ТЦК та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що він порушує правила військового обліку та перебуває у розшуку — працівники поліції, які входять в групу оповіщення можуть його затримати та доставити до ТЦК для накладення штрафу", — запевнив юрист.
Нагадаємо, ми писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, коли закінчується дія статусу "обмежено придатний".
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