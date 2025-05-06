ВВК для ограниченно годных - санкции за непройденную ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Даже если ограниченно годный гражданин забронирован от мобилизации, он все равно должен пройти военно-врачебную комиссию. Если же это лицо не пройдет ВВК, его могут объявить в розыск и даже задержать во время проверки документов группой оповещения ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Розыск после непройденной ВВК

К юристам обратился гражданин, который имеет статус "ограниченно годный". Он поинтересовался, какими будут действия территориального центра комплектования в случае, когда ограниченно годный не пройдет военно-врачебную комиссию в отведенное законом время.

Гражданин также отметил, что он имеет действующее бронирование от мобилизации.

"Гражданина подадут в розыск и привлекут к административной ответственности. С бронированием при этом ничего не произойдет", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли ограниченно годного задержать на блокпосту ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, поддержал своего коллегу, отметив, что непрохождение ВВК может обернуться розыском: "Если забронированный ограниченно годный не пройдет ВВК до 5 июня — его подадут в розыск".

Также Дерий предупредил, что такого гражданина могут задержать группы оповещения ТЦК.

"Если он наткнется на ТЦК и при проверке военно-учетных документов окажется, что он нарушает правила воинского учета и находится в розыске — работники полиции, которые входят в группу оповещения могут его задержать и доставить в ТЦК для наложения штрафа", — заверил юрист.

Напомним, мы писали о том, какой статус будут получать ограниченно годные после повторной ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, когда заканчивается действие статуса "ограниченно годный".