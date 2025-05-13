ВВК для призывников до 25 лет - когда надо идти в ТЦК и проходить комиссию

Ограниченно годен до 25 лет — когда идти в ТЦК на ВВК
Гражданин, который имел статус ограниченно годный, должен пройти повторную военно-врачебную комиссию, даже находясь в статусе "ограниченно годный". Это необходимо сделать после соответствующего предписания со стороны территориального центра комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли ограниченно годному до 25 лет проходить повторную ВВК
Мобилизационный возраст в Украине определен как 25 лет. Именно после достижения этого возраста гражданина могут мобилизовать.
К юристам обратился гражданин, который имеет статус "ограниченно годный", но 25-летнего возраста достигнет лишь через несколько месяцев после окончания срока, отведенного этой категории военнообязанных на прохождение повторной ВВК.
Гражданин поинтересовался, что ему надо делать — проходить военно-врачебную комиссию или нет.
"Вам надо пройти ВВК после исполнения 25 лет и, в любом случае, после получения повестки на прохождение ВВК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Что имеет значение для прохождения повторной ВВК
Что касается срока прохождения и статуса гражданина, то, как пояснил Айвазян, эти моменты являются второстепенными.
"Здесь имеет значение не срок, а факт получения повестки от ТЦК. Без нее до 25 лет проходить ВВК Вы не обязаны, даже если Вы признаны ранее ограниченно годным", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, как отреагирует территориальный центр комплектования, если ограниченно годный не пройдет повторную ВВК.
Добавим, мы сообщали о том, кто в ТЦК может менять категорию годности военнообязанного гражданина.
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