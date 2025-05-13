ВВК для призывников до 25 лет - когда надо идти в ТЦК и проходить комиссию

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Гражданин, который имел статус ограниченно годный, должен пройти повторную военно-врачебную комиссию, даже находясь в статусе "ограниченно годный". Это необходимо сделать после соответствующего предписания со стороны территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Нужно ли ограниченно годному до 25 лет проходить повторную ВВК

Мобилизационный возраст в Украине определен как 25 лет. Именно после достижения этого возраста гражданина могут мобилизовать.

К юристам обратился гражданин, который имеет статус "ограниченно годный", но 25-летнего возраста достигнет лишь через несколько месяцев после окончания срока, отведенного этой категории военнообязанных на прохождение повторной ВВК.

Гражданин поинтересовался, что ему надо делать — проходить военно-врачебную комиссию или нет.

"Вам надо пройти ВВК после исполнения 25 лет и, в любом случае, после получения повестки на прохождение ВВК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Что имеет значение для прохождения повторной ВВК

Что касается срока прохождения и статуса гражданина, то, как пояснил Айвазян, эти моменты являются второстепенными.

"Здесь имеет значение не срок, а факт получения повестки от ТЦК. Без нее до 25 лет проходить ВВК Вы не обязаны, даже если Вы признаны ранее ограниченно годным", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как отреагирует территориальный центр комплектования, если ограниченно годный не пройдет повторную ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ТЦК может менять категорию годности военнообязанного гражданина.