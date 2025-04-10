Придатність до військової служби - хто в ТЦК змінює категорію придатності

Члени військово-лікарської комісії. Фото: МВС

Військово-лікарська комісія встановлює категорію придатності військовозобов’язаного громадянина. Змінити категорію – на послаблення чи посилення – може голова військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Хто змінює категорії придатності

Військово-лікарські комісії потрібні для того, аби визначити ступінь придатності того чи іншого військовозобов’язаного громадянина до військової служби.

За результатами ВЛК для військовозобов’язаного визначається категорія придатності.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що встановити чи змінити категорію придатності для військовозобов’язаного громадянина може голова військово-лікарської комісії.

У який бік зазвичай змінюють категорію придатності

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив повноваження голови ВЛК.

Він, однак, зазначив, що такі зміни зазвичай робляться у одному напрямку.

"Так, голова ВЛК може це зробити. Але як показує практика, вони це роблять лише в сторону погіршення", — підкреслив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що нещодавно у військовому законодавстві з’явилися нові категорії придатності громадян до військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, що в ТЦК пояснили основні відмінності між придатними та непридатними до військової служби громадянами.