Пригодность к военной службе — кто в ТЦК меняет категорию годности

Члены военно-врачебной комиссии. Фото: МВД

Военно-врачебная комиссия устанавливает категорию годности военнообязанного гражданина. Изменить категорию — на ослабление или усиление — может председатель военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Кто меняет категории годности

Военно-врачебные комиссии нужны для того, чтобы определить степень пригодности того или иного военнообязанного гражданина к военной службе.

По результатам ВВК для военнообязанного определяется категория годности.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что установить или изменить категорию годности для военнообязанного гражданина может председатель военно-врачебной комиссии.

В какую сторону обычно меняют категорию годности

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил полномочия председателя ВВК.

Он, однако, отметил, что такие изменения обычно делаются в одном направлении.

"Да, председатель ВВК может это сделать. Но как показывает практика, они это делают только в сторону ухудшения", — подчеркнул Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, что недавно в военном законодательстве появились новые категории пригодности граждан к военной службе.

Добавим, мы сообщали о том, что в ТЦК объяснили основные различия между годными и непригодными к военной службе гражданами.