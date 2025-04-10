Пригодность к военной службе — кто в ТЦК меняет категорию годности

Изменение категории годности — кто в ТЦК это может сделать
Военно-врачебная комиссия устанавливает категорию годности военнообязанного гражданина. Изменить категорию — на ослабление или усиление — может председатель военно-врачебной комиссии (ВВК).
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Кто меняет категории годности
Военно-врачебные комиссии нужны для того, чтобы определить степень пригодности того или иного военнообязанного гражданина к военной службе.
По результатам ВВК для военнообязанного определяется категория годности.
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что установить или изменить категорию годности для военнообязанного гражданина может председатель военно-врачебной комиссии.
В какую сторону обычно меняют категорию годности
Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил полномочия председателя ВВК.
Он, однако, отметил, что такие изменения обычно делаются в одном направлении.
"Да, председатель ВВК может это сделать. Но как показывает практика, они это делают только в сторону ухудшения", — подчеркнул Кирда.
Напомним, мы ранее писали о том, что недавно в военном законодательстве появились новые категории пригодности граждан к военной службе.
Добавим, мы сообщали о том, что в ТЦК объяснили основные различия между годными и непригодными к военной службе гражданами.
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