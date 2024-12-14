Повторна військово-лікарська комісія - чи треба йти до ТЦК

Повторна ВЛК — чи мають громадяни самі йти до ТЦК
Обмежено придатні громадяни та інші категорії військовозобов’язаних підлягають повторній військово-лікарській комісії, але не зобов’язані її проходити за власною ініціативою. Відповідальність за повторну ВЛК лежить на ТЦК.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межиріцький.
Нюанс із повторною ВЛК
Колишні обмежено придатні громадяни та інші категорії військовозобов’язаних мають пройти повторну військово-лікарську комісію.
Але у цьому питанні є один важливий момент, вказаний у відповідному законі. Адвокат Андрій Межиріцький процитував норму закону: "Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби".
Чи мають громадяни самі наполягати на повторній ВЛК
Юрист підкреслив, що, оскільки в законі вжито слово "підлягають", а не "зобов’язані", і пояснив, що це означає.
"Громадяни не зобов’язані самостійно ініціювати процедуру переогляду, а відповідальність за організацію повторного медичного огляду лежить на державних органах, в даному випадку на органі військового управління — територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки", — наголосив Межиріцький.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де та як пройти повторну військово-лікарську комісію.
Також ми повідомляли, що варто знати перед проходженням повторної ВЛК.
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