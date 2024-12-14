Повторна військово-лікарська комісія - чи треба йти до ТЦК

Процес проходження ВЛК. Фото: report.if.ua

Обмежено придатні громадяни та інші категорії військовозобов’язаних підлягають повторній військово-лікарській комісії, але не зобов’язані її проходити за власною ініціативою. Відповідальність за повторну ВЛК лежить на ТЦК.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Межиріцький.

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Колишні обмежено придатні громадяни та інші категорії військовозобов’язаних мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Але у цьому питанні є один важливий момент, вказаний у відповідному законі. Адвокат Андрій Межиріцький процитував норму закону: "Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби".

Чи мають громадяни самі наполягати на повторній ВЛК

Юрист підкреслив, що, оскільки в законі вжито слово "підлягають", а не "зобов’язані", і пояснив, що це означає.

"Громадяни не зобов’язані самостійно ініціювати процедуру переогляду, а відповідальність за організацію повторного медичного огляду лежить на державних органах, в даному випадку на органі військового управління — територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки", — наголосив Межиріцький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де та як пройти повторну військово-лікарську комісію.

Також ми повідомляли, що варто знати перед проходженням повторної ВЛК.