Проходження ВЛК під час мобілізації - документи, які формують лікарі

ВЛК військовозобов'язаних — які три документи вони мають отримати
В процесі військово-лікарської комісії лікарі, які складають ВЛК, оформлюють три важливі документи. На підставі цих документів керівник військово-лікарської комісії і ухвалює рішення щодо придатності конкретної особи до військової служби.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін.
Навіщо потрібні військово-лікарські комісії
В процесі мобілізації частина військовозобов’язаних громадян мають пройти військово-лікарську комісію.
Військово-лікарські комісії потрібні для визначення актуального стану придатності військовозобов’язаного до військової служби.
Які документи формують лікарі ВЛК
Роман Сімутін пояснив, які саме документи оформлюють військово-лікарські комісії.
По-перше, лікарі формують три документи:
- картка обстеження та медичного огляду;
- свідоцтво про хворобу;
- висновок лікаря.
На підставі цих документів керівник та секретар ВЛК оформлюють довідку для ТЦК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які саме медичні фахівці входять до складу військово-лікарської комісії.
Також ми повідомляли про те, як військовозобов’язаний може оскаржити неправомірне, на його думку, рішення ВЛК.
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