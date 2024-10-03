Проходження ВЛК під час мобілізації - документи, які формують лікарі

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: УНІАН

В процесі військово-лікарської комісії лікарі, які складають ВЛК, оформлюють три важливі документи. На підставі цих документів керівник військово-лікарської комісії і ухвалює рішення щодо придатності конкретної особи до військової служби.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Навіщо потрібні військово-лікарські комісії

В процесі мобілізації частина військовозобов’язаних громадян мають пройти військово-лікарську комісію.

Військово-лікарські комісії потрібні для визначення актуального стану придатності військовозобов’язаного до військової служби.

Які документи формують лікарі ВЛК

Роман Сімутін пояснив, які саме документи оформлюють військово-лікарські комісії.

По-перше, лікарі формують три документи:

картка обстеження та медичного огляду;

свідоцтво про хворобу;

висновок лікаря.

На підставі цих документів керівник та секретар ВЛК оформлюють довідку для ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які саме медичні фахівці входять до складу військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли про те, як військовозобов’язаний може оскаржити неправомірне, на його думку, рішення ВЛК.