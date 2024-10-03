Прохождение ВВК во время мобилизации – документы, которые формируют врачи

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: УНІАН

В процессе военно-врачебной комиссии врачи, которые составляют ВВК, оформляют три важных документа. На основании этих документов руководитель военно-врачебной комиссии и принимает решение о пригодности конкретного лица к военной службе.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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В процессе мобилизации часть военнообязанных граждан должны пройти военно-врачебную комиссию.

Военно-врачебные комиссии необходимы для определения актуального состояния годности военнообязанного к военной службе.

Какие документы формируют врачи ВВК

Роман Симутин объяснил, какие именно документы оформляют военно-врачебные комиссии.

Во-первых, врачи формируют три документа:

карта обследования и медицинского осмотра;

свидетельство о болезни;

вывод врача.

На основании этих документов руководитель и секретарь ВВК оформляют справку ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие именно медицинские специалисты входят в состав военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали о том, как военнообязанный может оспорить неправомерное, по его мнению, решение ВВК.