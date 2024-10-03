Прохождение ВВК во время мобилизации – документы, которые формируют врачи

ВВК военнообязанных — какие три документа они должны получить
В процессе военно-врачебной комиссии врачи, которые составляют ВВК, оформляют три важных документа. На основании этих документов руководитель военно-врачебной комиссии и принимает решение о пригодности конкретного лица к военной службе.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Зачем нужны военно-врачебные комиссии
В процессе мобилизации часть военнообязанных граждан должны пройти военно-врачебную комиссию.
Военно-врачебные комиссии необходимы для определения актуального состояния годности военнообязанного к военной службе.
Какие документы формируют врачи ВВК
Роман Симутин объяснил, какие именно документы оформляют военно-врачебные комиссии.
Во-первых, врачи формируют три документа:
- карта обследования и медицинского осмотра;
- свидетельство о болезни;
- вывод врача.
На основании этих документов руководитель и секретарь ВВК оформляют справку ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, какие именно медицинские специалисты входят в состав военно-врачебной комиссии.
Также мы сообщали о том, как военнообязанный может оспорить неправомерное, по его мнению, решение ВВК.
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