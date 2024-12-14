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Повторная ВВК — должны ли граждане сами идти в ТЦК

14 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторная военно-врачебная комиссия - нужно ли идти в ТЦК
Процесс прохождения ВВК. Фото: report.if.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ограниченно пригодные граждане и другие категории военнообязанных подлежат повторной военно-врачебной комиссии, но не обязаны ее проходить по собственной инициативе. Ответственность за повторную ВВК лежит на ТЦК.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Межирицкий.

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Бывшие ограниченные граждане и другие категории военнообязанных должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Но в этом вопросе один важный момент, указанный в соответствующем законе. Адвокат Андрей Межирицкий процитировал норму закона: "Установить, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе".

Должны ли граждане сами настаивать на повторной ВВК

Юрист подчеркнул, что, поскольку в законе употреблено слово "подлежащие", а не "обязанные", и объяснил, что это означает.

"Граждане не обязаны самостоятельно инициировать процедуру пересмотра, а ответственность за организацию повторного медицинского осмотра лежит на государственных органах, в данном случае на органе военного управления — территориальном центре комплектации и социальной поддержки", — подчеркнул Межирицкий.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, что следует знать перед прохождением повторной ВВК.

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