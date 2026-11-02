Чоловік у інвалідному візку. Ілюстративне фото

В Україні уточнюють окремі процедури, пов’язані з визнанням інвалідності військовослужбовців. Зміни стосуються оформлення направлень на оцінювання повсякденного функціонування та документального підтвердження причин інвалідності. За наявності відповідних підстав направлення зможе сформувати начальник медичної служби військової частини, якщо раніше цього не зробив уповноважений керівник комісії.

Окремий порядок передбачено для визначення зв’язку інвалідності з військовою службою, пораненнями, контузіями та захворюваннями, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Хто зможе оформити направлення на оцінювання

Додатковий механізм передбачено для ситуацій, коли направлення не було сформовано керівником військово-лікарської, медичної або лікарсько-експертної комісії за результатами відповідної експертизи.

За наявності необхідних підстав це зможе зробити начальник медичної служби військової частини. Мова не йде про скасування військово-лікарських комісій або про можливість направляти військовослужбовців на оцінювання без медичних показань.

Як визначатимуть причини інвалідності

При встановленні причини інвалідності експертні групи повинні керуватися спеціальним довідником, який дозволяє зіставляти рішення уповноважених комісій із відповідними причинами.

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У підсумковому документі необхідно вказувати формулювання причинно-наслідкового зв’язку, наведене в рішенні військово-лікарської або іншої компетентної комісії. Це важливо для коректного оформлення документів та підтвердження обставин, що вплинули на стан здоров’я військовослужбовця.

Правила передбачають можливість зафіксувати одразу дві причини інвалідності. Це стосується випадків, коли у людини є висновок ВЛК про причинно-наслідковий зв’язок поранення або захворювання з військовою службою, а також документ, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. За наявності необхідних документів експертна комісія повинна відобразити обидві причини у своєму рішенні.

Під час оформлення інвалідності важливо враховувати не лише встановлену групу, а й причину її виникнення. Відображені в документах обставини можуть мати значення під час оформлення передбачених законодавством соціальних гарантій та виплат. Правильне зазначення причинно-наслідкового зв’язку в рішенні експертної групи залишається суттєвою частиною процедури.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов’язаний чоловік під час конфлікту з представниками ТЦК та СП розпилив сльозогінний газ в обличчя військового комісара.

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