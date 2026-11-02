Мужчина в инвалидном кресле. Фото иллюстративное

В Украине уточняют отдельные процедуры, связанные с установлением инвалидности военнослужащим. Изменения затрагивают оформление направлений на оценивание повседневного функционирования и документальное подтверждение причин инвалидности. При наличии соответствующих оснований направление сможет сформировать начальник медицинской службы воинской части, если ранее этого не сделал уполномоченный руководитель комиссии.

Отдельный порядок предусмотрен для определения связи инвалидности с военной службой, ранениями, контузиями и заболеваниями, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Реклама

Кто сможет сформировать направление на оценивание

Дополнительный механизм предусмотрен для ситуаций, когда направление не было сформировано руководителем военно-врачебной, медицинской или врачебно-экспертной комиссии по результатам соответствующей экспертизы.

При наличии необходимых оснований это сможет сделать начальник медицинской службы воинской части. Речь не идет об отмене военно-врачебных комиссий или о возможности направлять военнослужащих на оценивание без медицинских показаний.

Как будут определять причины инвалидности

При установлении причины инвалидности экспертные команды должны руководствоваться специальным справочником, который позволяет сопоставлять решения уполномоченных комиссий с соответствующими причинами.

Читайте также:

В итоговом документе необходимо указывать формулировку причинной связи, приведенную в решении военно-врачебной или другой компетентной комиссии. Это важно для корректного оформления документов и подтверждения обстоятельств, повлиявших на состояние здоровья военнослужащего.

Правила предусматривают возможность зафиксировать сразу две причины инвалидности. Это касается случаев, когда у человека есть заключение ВВК о причинной связи ранения или заболевания с военной службой, а также документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. При наличии необходимых документов экспертная команда должна отразить обе причины в своем решении.

При оформлении инвалидности важно учитывать не только установленную группу, но и причину ее возникновения. Отраженные в документах обстоятельства могут иметь значение при оформлении предусмотренных законодательством социальных гарантий и выплат. Правильное указание причинной связи в решении экспертной команды остается существенной частью процедуры.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанный мужчина во время конфликта с представителями ТЦК и СП распылил слезоточивый газ в лицо военкому.

Ранее Новини.LIVE писали о том, в чем заключается главная проблема с военнослужащими, оставившими свои части, а также могут ли такие граждане вернуться в армии и избежать судебного преследования.