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Не так багато — Міноборони про кількість представників ТЦК

16 листопада 2024 06:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В ТЦК зараз служить близька 36 тисяч осіб, запевняють у Міноборони
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін спростував інформацію народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо кількості працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За його даними, кількість залучених до роботи співробітників кардинально відрізняється від заяв депутатки. 

Про це він заявив під час етеру телемарафону "Єдині новини". 

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За його словами, на сьогодні в ТЦК працює близько 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч — цивільні працівники. Серед військовослужбовців є значна кількість обмежено придатних до служби. Також у ТЦК працює близько 3 тисяч жінок.

Таким чином, за його словами, цифри, озвучені народною депутаткою, не відповідають дійсності.

Раніше пані Безугла стверджувала, нібито в ТЦК та рекрутингових центрах працює до 100 тисяч осіб, і ліквідація цих структур вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців для поповнення бойових підрозділів.

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК є ідея створити рекрутингові агентства. 

Водночас нардеп Роман Костенко висловився проти розформування територіальних центрів комплектування. За його словами, наразі в Україні немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни.

Міноборони Мар'яна Безугла мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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