Розформування ТЦК дозволить поповнити підрозділи ЗСУ, заявила Безугла

Перевірка документів у чоловіка. Фото: скриншот з відео

У територіальних центрах комплектування та рекрутингових центрах перебуває до близько 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК, це дозволить поповнити підрозділи Сил оборони України.

Про це у Telegram повідомляє народний депутат Мар'яна Безугла.

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"Все ще актуально, що ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ немає фінансової аналітики, це "чорна діра", а чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб", — пише Безугла.

Вона додала, що якщо розформувати ТЦК, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом, це своєю чергою дозволить значно поповнити Збройні сили України особовим складом.

"Щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують розпустити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та сформувати з їхніх працівників понад 10 бригад. А замість ТЦК є ідея створити рекрутингові агентства.

Водночас нардеп Роман Костенко висловився проти розформування територіальних центрів комплектування. За його словами, наразі в Україні немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни.