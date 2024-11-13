Расформирование ТЦК позволит пополнить подразделения ВСУ, заявила Безуглая

Проверка документов у мужчины Фото: скриншот с видео

В территориальных центрах комплектования и рекрутинговых центрах находится около 100 тысяч человек. Если расформировать ТЦК, это позволит пополнить подразделения Сил обороны Украины.

Об этом в Telegram сообщает народный депутат Марьяна Безуглая.

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"Все еще актуально, что ни у Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет финансовой аналитики, это "черная дыра", а численность людей в ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек", — пишет Безуглая.

Она добавила, что если расформировать ТЦК, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП), а также ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, это, в свою очередь, позволит значительно пополнить Вооруженные силы Украины личным составом.

"По меньшей мере, 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений", — резюмировала она.

Напомним, что народные депутаты предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более 10 бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.

В то же время нардеп Роман Костенко высказался против расформирования территориальных центров комплектования. По его словам, в настоящее время в Украине нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены.