Нардеп Костенко виступив проти розформування територіальних центрів комплектування

Народний депутат Роман Костенко. Фото: скриншот

Народний депутат Роман Костенко висловився проти розформування територіальних центрів комплектування. За його словами, наразі в Україні немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни.

Про це Роман Костенко сказав в інтерв'ю для Борислава Берези.

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Костенко наголосив, що саме завдяки ТЦК поповнюють сьогодні армію новими людьми.

"Добровольці були до середини 2023 року, всі інші тепер — це примусово мобілізовані. Є окремі випадки дискредитації, із цим треба боротися. Але системно — потрібно проводити мобілізацію, оскільки це основний спосіб долучення людей до ЗСУ", — додав нардеп.

Нагадаємо, народні депутати пропонують ліквідувати ТЦК, а з їхніх співробітників сформувати понад десять бригад.

Також під час подання документів для оформлення відстрочки громадянин повинен дочекатися рішення спеціальної комісії в ТЦК. Вона зобов'язана відповісти у встановлений строк і виконати низку необхідних процедур.