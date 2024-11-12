Розгляд заяви на відстрочку — коли комісія в ТЦК має дати остаточну відповідь

Робота в військкоматі. Фото: Житомирський ТЦК та СП

При подачі документів на оформлення відстрочки громадянин має дочекатися рішення спеціальної комісії в ТЦК. Вони мають надати відповідь у зазначений термін та зробити низку інших обов'язкових дій.

Про це повідомляє адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Які дії має обов'язково зробити комісія ТЦК під час розгляду заяви на відстрочку

Комісія має вивчити надані військовозобов'язаним заяву та підтвердні документи. Потім там мають перевірити законність підстав щодо надання відстрочки. Якщо виникає така потреба, комісія має право звернутися до відповідних органів державної влади, щоб уточнити інформацію, аби встановити право заявника на відстрочку. Також комісія може скористатися інформацією з публічних електронних реєстрів.

Як довго комісія в ТЦК може розглядати заяву на відстрочку

Комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи впродовж семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж наступного дня з дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

Важливо! На підставі розглянутих документів комісія надалі має ухвалити рішення про надання чи відмову у відстрочці. Але таке рішення комісія має оформити протоколом.

Як комісія має сповістити військовозобов'язаного щодо рішення про відстрочку

Це можуть зробити засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику. Терміни такі — це має відбутися не пізніше, ніж наступного дня після ухвалення такого рішення.

Якщо військовому схвалили надання відстрочки, то йому видадуть довідку із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

Проте якщо військовозобов'язаному відмовлять у відстрочці, то в такому випадку про це повідомляють письмово, де мають зазначити причини за формою, визначеною у додатку 7. Втім, таке рішення з ТЦК можна оскаржувати у суді.

Адвокат попередив, що до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Чи можна подати документи на відстрочку Укрпоштою

Документи на розгляд комісії про відстрочку можна і відправити Укрпоштою. Це треба робити рекомендованим листом з описом вкладення.

Проте адвокат попередив, що у такому випадку є ризик, що ТЦК вчинить протиправні дії

"Врахуйте, що при надсиланні заяви до ТЦК поштою Ви не матимете 100% гарантії з приводу надання Вам відстрочки. ТЦК може взагалі не розглянути Вашу заяву або у відповіді на останню запропонувати Вам з'явитись особисто або ж відмовити у наданні відстрочки (рідкісні випадки). У всіх перелічених вище варіантах Ви зможете оскаржити протиправні дії ТЦК у судовому порядку", — попередив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми пояснювали, як педагоги можуть оформити відстрочку від мобілізації та який пакет документів потрібен.

Також у Міноборони пояснили, як діяти, якщо "Резерв+" видає помилку при генеруванні відстрочки.