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Что должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки

12 ноября 2024 14:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рассмотрение заявления на отсрочку – когда комиссия в ТЦК должна дать окончательный ответ
Работа в военкомате. Фото: Житомирский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

При подаче документов на оформление отсрочки гражданин должен дождаться решения специальной комиссии в ТЦК. Они должны дать ответ в указанный срок и совершить ряд других обязательных действий.

Об этом сообщает адвокат Юрий Айвазян.

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Какие действия должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении заявления на отсрочку

Комиссия должна изучить предоставленные военнообязанным заявление и подтверждающие документы. Затем там должны проверить законность оснований для предоставления отсрочки. Если такая потребность возникает, комиссия имеет право обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы уточнить информацию, чтобы установить право заявителя на отсрочку. Также комиссия может воспользоваться информацией из публичных электронных реестров.

Как долго комиссия в ТЦК может рассматривать заявление на отсрочку

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы в течение семи дней с даты поступления, но не позднее следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

Важно! На основании рассмотренных документов комиссия в дальнейшем должна принять решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Но такое решение комиссия должна быть оформлена протоколом.

Как комиссия должна известить военнообязанного по поводу решения об отсрочке

Это может быть сделано посредством телефонной, электронной связи или по почте заявителю. Сроки такие — это должно произойти не позже, чем на следующий день после принятия решения.

Если военному одобрили предоставление отсрочки, ему выдадут справку с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

Однако если военнообязанному откажут в отсрочке, то в таком случае об этом сообщают в письменном виде, где должны указать причины по форме, определенной в приложении 7. Впрочем, такое решение по ТЦК можно обжаловать в суде.

Адвокат предупредил, что до принятия комиссией военнообязанный решение не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Можно ли подать документы на отсрочку по Укрпочте

Документы на рассмотрение комиссии об отсрочке можно отправить Укрпочтой. Это нужно делать заказным письмом с описанием вложения.

Однако адвокат предупредил, что в таком случае есть риск, что ТЦК совершит противоправные действия.

"Учтите, что при отправке заявления в ТЦК по почте, Вы не будете иметь 100% гарантии по поводу предоставления Вам отсрочки. ТЦК может вообще не рассмотреть Ваше заявление или в ответе на последнее предложить Вам явиться лично или отказать в предоставлении отсрочки (редкие случаи ). Во всех вышеперечисленных вариантах Вы сможете обжаловать противоправные действия ТЦК в судебном порядке", — предупредил Юрий Айвазян.

Напомним, мы объясняли, как педагоги могут оформить отсрочку от мобилизации и какой пакет документов требуется.

Также в Минобороны объяснили, как действовать, если Резерв+ выдает ошибку при генерировании отсрочки.

ТЦК и СП отсрочка мобилизация военно-учетный документ документы

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