Нардеп Костенко выступил против расформирования территориальных центров комплектования

Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК
Народный депутат Роман Костенко высказался против расформирования территориальных центров комплектования. По его словам, в настоящее время в Украине нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены.
Об этом Роман Костенко сказал в интервью для Борислава Березы.
Расформирование центров комплектования
Костенко подчеркнул, что именно благодаря ТЦК пополняют сегодня армию новыми людьми.
"Добровольцы были до середины 23 года, все остальные теперь — это принудительно мобилизованные. Есть отдельные случаи дискредитации, с этим надо бороться. Но системно — нужно проводить мобилизацию, так как это основной способ привлечения людей в ВСУ", — добавил нардеп.
Напомним, народные депутаты предлагают ликвидировать ТЦК, а из их сотрудников сформировать более десяти бригад.
Также при подаче документов для оформления отсрочки гражданин должен дождаться решения специальной комиссии в ТЦК. Она обязана ответить в установленный срок и выполнить ряд необходимых процедур.
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