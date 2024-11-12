Нардеп Костенко выступил против расформирования территориальных центров комплектования

Народный депутат Роман Костенко. Фото: скриншот

Народный депутат Роман Костенко высказался против расформирования территориальных центров комплектования. По его словам, в настоящее время в Украине нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены.

Об этом Роман Костенко сказал в интервью для Борислава Березы.

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Костенко подчеркнул, что именно благодаря ТЦК пополняют сегодня армию новыми людьми.

"Добровольцы были до середины 23 года, все остальные теперь — это принудительно мобилизованные. Есть отдельные случаи дискредитации, с этим надо бороться. Но системно — нужно проводить мобилизацию, так как это основной способ привлечения людей в ВСУ", — добавил нардеп.

Напомним, народные депутаты предлагают ликвидировать ТЦК, а из их сотрудников сформировать более десяти бригад.

Также при подаче документов для оформления отсрочки гражданин должен дождаться решения специальной комиссии в ТЦК. Она обязана ответить в установленный срок и выполнить ряд необходимых процедур.