В ТЦК сейчас служит около 36 тысяч человек, уверяют в Минобороны

Работники ТЦК.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг информацию народного депутата Марьяны Безуглой о количестве работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По его данным, количество вовлеченных в работу сотрудников кардинально отличается от заявлений депутата.

Об этом он заявил во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, на сегодняшний день в ТЦК работает около 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч — гражданские работники. Среди военнослужащих значительное количество ограниченно пригодных к службе. Также в ТЦК работает около 3 тысяч женщин.

Таким образом, по его словам, цифры, озвученные народным депутатом, не соответствуют действительности.

Ранее Безугла утверждала, что в ТЦК и рекрутинговых центрах работает до 100 тысяч человек, и ликвидация этих структур освободила бы до 50 тысяч военнослужащих для пополнения боевых подразделений.

Напомним, народные депутаты Украины предлагают распустить территориальные центры комплектования и социальной поддержки и сформировать из их работников более 10 бригад. А вместо ТЦК есть идея создать рекрутинговые агентства.

В то же время нардеп Роман Костенко высказался против расформирования территориальных центров комплектования . По его словам, в настоящее время в Украине нет четкого выработанного механизма, который могли бы представить для замены.