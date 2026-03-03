ВЛК після броні - не пройшов, як зняти розшук

Перевірка документів щодо розшуку порушника військового обліку. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовозобов'язаний громадянин не пройшов військово-лікарську комісію, навіть за наявності бронювання, його можуть оголосити у розшук. Юристи пояснили, як зняти розшук, що для цього потрібно зробити і як швидко розшук ТЦК буде знятий.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Сплатити штраф і зняти розшук

Порушники правил військового обліку можуть бути оголошені територіальним центром комплектування у розшук. Це, зокрема, можливо у випадку, коли громадянин не пройшов військово-лікарську комісію.

До юристів звернувся громадянин, який отримав на роботі бронювання від мобілізації. Чоловік розповів, що був оголошений у розшук — і поцікавився, як можна вирішити це питання. Зокрема, чи достатньо буде визнати правопорушення через застосунок "Резерв+" і сплатити штраф.

Адвокат В’ячеслав Кирда підкреслив, коментуючи цю ситуацію, що такий крок теоретично цілком можливий. "Загалом це повинно допомогти, але все залежить від ТЦК, як оперативно вони можуть розглянути Вашу заяву, подану через "Резерв+", — зазначив Кирда.

Як швидко знімається розшук

Інші юристи прокоментували цей процес. Так, адвокат Юрій Айвазян розповів про усю процедуру скасування розшуку ТЦК через сплату штрафу.

"Ви надсилаєте заяву до ТЦК про визнання правопорушення через Резерв+. Упродовж трьох днів керівник ТЦК розглядає Вашу заяву (без Вашої присутності) та виносить постанову про притягнення Вас до адміністративної відповідальності, — зазначив Айвазян. — Відповідна постанова надходить Вам у застосунок із реквізитами для сплати штрафу. Після винесення постанови про накладення стягнення штраф необхідно сплатити протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили".

Юрист Владислав Дерій пояснив, коли і як зникає статус "Перебуває у розшуку". За його словами, це може відбутися досить швидко, за кілька годин.

"Якщо Ви сплачуєте штраф безпосередньо через функціонал "Резерв+", дані підтягуються до реєстру "Оберіг" автоматично. Зазвичай статус оновлюється та зникає в період від кількох годин до 3–4 діб. Це залежить від швидкості винесення постанови керівником ТЦК та обміну даними між реєстрами. Спеціально кудись нести чи надсилати квитанцію не потрібно, система має побачити оплату", — наголосив Дерій.

