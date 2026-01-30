Відео
Україна
Відео

Сплата штрафу без візиту до ТЦК 2026 — як це зробити

Дата публікації: 30 січня 2026 03:35
Сплата штрафу ТЦК онлайн 2026 - як сплатити
Застосунок "Резерв+", через який можна сплатити штраф ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Порушник правил військового обліку буде оштрафований територіальним центром комплектування. Юристи пояснили, чи можна сплатити такий штраф дистанційно, не відвідуючи ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Читайте також:

Дистанційна сплата штрафу

Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням.

Відповідно, покаранням за це порушення є адміністративне стягнення, тобто штраф, рішення про який ухвалює територіальний центр комплектування.

Юристи пояснили, чи може військовозобов’язаний громадянин сплатити штраф дистанційно, без візиту до ТЦК.

"Так, за новим законом №12093 передбачена можливість дистанційної сплати штрафу", — йдеться у матеріалі.

Процес оформлення такого штрафу

Юристи пояснили, як саме це можна зробити.

"Для цього необхідно особисто подати заяву до ТЦК або через "Резерв+". В такому разі розгляд справи здійснюється без складання протоколу та участі порушника", — наголошується у матеріалі.

Після цього буде заочно ухвалена постанова про штраф у розмірі 17 000 грн.

Втім, зміни до законодавства дозволили сплачувати штраф із 50-відсотковою знижкою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто отримає найбільший штраф від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як сплатити штраф через застосунок "Резерв+".

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
