Сплата штрафу ТЦК онлайн 2026 - як сплатити

Сплата штрафу без візиту до ТЦК 2026 — як це зробити
Порушник правил військового обліку буде оштрафований територіальним центром комплектування. Юристи пояснили, чи можна сплатити такий штраф дистанційно, не відвідуючи ТЦК.
Дистанційна сплата штрафу
Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням.
Відповідно, покаранням за це порушення є адміністративне стягнення, тобто штраф, рішення про який ухвалює територіальний центр комплектування.
Юристи пояснили, чи може військовозобов’язаний громадянин сплатити штраф дистанційно, без візиту до ТЦК.
"Так, за новим законом №12093 передбачена можливість дистанційної сплати штрафу", — йдеться у матеріалі.
Процес оформлення такого штрафу
Юристи пояснили, як саме це можна зробити.
"Для цього необхідно особисто подати заяву до ТЦК або через "Резерв+". В такому разі розгляд справи здійснюється без складання протоколу та участі порушника", — наголошується у матеріалі.
Після цього буде заочно ухвалена постанова про штраф у розмірі 17 000 грн.
Втім, зміни до законодавства дозволили сплачувати штраф із 50-відсотковою знижкою.
