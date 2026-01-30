Уплата штрафа ТЦК онлайн 2026 - как оплатить

Уплата штрафа без визита в ТЦК 2026 — как это сделать
Нарушитель правил воинского учета будет оштрафован территориальным центром комплектования. Юристы объяснили, можно ли оплатить такой штраф дистанционно, не посещая ТЦК.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.
Дистанционная уплата штрафа
Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением.
Соответственно, наказанием за это нарушение является административное взыскание, то есть штраф, решение о котором принимает территориальный центр комплектования.
Юристы объяснили, может ли военнообязанный гражданин оплатить штраф дистанционно, без визита в ТЦК.
"Да, по новому закону №12093 предусмотрена возможность дистанционной уплаты штрафа", — говорится в материале.
Процесс оформления такого штрафа
Юристы объяснили, как именно это можно сделать.
"Для этого необходимо лично подать заявление в ТЦК или через "Резерв+". В таком случае рассмотрение дела осуществляется без составления протокола и участия нарушителя", — отмечается в материале.
После этого будет заочно принято постановление о штрафе в размере 17 000 грн.
Впрочем, изменения в законодательство позволили платить штраф с 50-процентной скидкой.
