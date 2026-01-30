Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Уплата штрафа без визита в ТЦК 2026 — как это сделать

Уплата штрафа без визита в ТЦК 2026 — как это сделать

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 03:35
Уплата штрафа ТЦК онлайн 2026 - как оплатить
Приложение "Резерв+", через которое можно оплатить штраф ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Нарушитель правил воинского учета будет оштрафован территориальным центром комплектования. Юристы объяснили, можно ли оплатить такой штраф дистанционно, не посещая ТЦК.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама
Читайте также:

Дистанционная уплата штрафа

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением.

Соответственно, наказанием за это нарушение является административное взыскание, то есть штраф, решение о котором принимает территориальный центр комплектования.

Юристы объяснили, может ли военнообязанный гражданин оплатить штраф дистанционно, без визита в ТЦК.

"Да, по новому закону №12093 предусмотрена возможность дистанционной уплаты штрафа", — говорится в материале.

Процесс оформления такого штрафа

Юристы объяснили, как именно это можно сделать.

"Для этого необходимо лично подать заявление в ТЦК или через "Резерв+". В таком случае рассмотрение дела осуществляется без составления протокола и участия нарушителя", — отмечается в материале.

После этого будет заочно принято постановление о штрафе в размере 17 000 грн.

Впрочем, изменения в законодательство позволили платить штраф с 50-процентной скидкой.

Напомним, мы ранее писали о том, кто получит самый большой штраф от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штраф через приложение "Резерв+".

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации