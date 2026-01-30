Уплата штрафа ТЦК онлайн 2026 - как оплатить

Приложение "Резерв+", через которое можно оплатить штраф ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Нарушитель правил воинского учета будет оштрафован территориальным центром комплектования. Юристы объяснили, можно ли оплатить такой штраф дистанционно, не посещая ТЦК.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама

Читайте также:

Дистанционная уплата штрафа

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением.

Соответственно, наказанием за это нарушение является административное взыскание, то есть штраф, решение о котором принимает территориальный центр комплектования.

Юристы объяснили, может ли военнообязанный гражданин оплатить штраф дистанционно, без визита в ТЦК.

"Да, по новому закону №12093 предусмотрена возможность дистанционной уплаты штрафа", — говорится в материале.

Процесс оформления такого штрафа

Юристы объяснили, как именно это можно сделать.

"Для этого необходимо лично подать заявление в ТЦК или через "Резерв+". В таком случае рассмотрение дела осуществляется без составления протокола и участия нарушителя", — отмечается в материале.

После этого будет заочно принято постановление о штрафе в размере 17 000 грн.

Впрочем, изменения в законодательство позволили платить штраф с 50-процентной скидкой.

Напомним, мы ранее писали о том, кто получит самый большой штраф от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штраф через приложение "Резерв+".