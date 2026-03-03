Розыск за непройденную ВВК - можно ли снять розыск во время брони

Проверка документов по розыску нарушителя воинского учета. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск даже гражданина с бронированием. Юристы объяснили, как пройти процедуру снятия розыска ТЦК и как долго это будет происходить.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и розыск ТЦК — как снять

Нарушители правил воинского учета могут быть объявлены территориальным центром комплектования в розыск. Это, в частности, возможно в случае, когда гражданин не прошел военно-врачебную комиссию.

К юристам обратился гражданин, который получил на работе бронирование от мобилизации. Мужчина рассказал, что был объявлен в розыск — и поинтересовался, как можно решить этот вопрос. В частности, достаточно ли будет признать правонарушение через приложение "Резерв+" и оплатить штраф.

Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул, комментируя эту ситуацию, что такой шаг теоретически вполне возможен. "В целом это должно помочь, но все зависит от ТЦК, как оперативно они могут рассмотреть Ваше заявление, поданное через "Резерв+", — отметил Кирда.

Временные рамки процесса

Другие юристы прокомментировали этот процесс. Так, адвокат Юрий Айвазян рассказал о всей процедуре отмены розыска ТЦК из-за уплаты штрафа.

"Вы отправляете заявление в ТЦК о признании правонарушения через Резерв+. В течение трех дней руководитель ТЦК рассматривает Ваше заявление (без Вашего присутствия) и выносит постановление о привлечении Вас к административной ответственности, — отметил Айвазян. — Соответствующее постановление поступает Вам в приложение с реквизитами для уплаты штрафа. После вынесения постановления о наложении взыскания штраф необходимо оплатить в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу".

Юрист Владислав Дерий объяснил, когда и как исчезает статус "Находится в розыске". По его словам, это может произойти достаточно быстро, за несколько часов.

"Если Вы оплачиваете штраф непосредственно через функционал "Резерв+", данные подтягиваются в реестр "Оберіг" автоматически. Обычно статус обновляется и исчезает в период от нескольких часов до 3-4 суток. Это зависит от скорости вынесения постановления руководителем ТЦК и обмена данными между реестрами. Специально куда-то нести или отправлять квитанцию не нужно, система должна увидеть оплату", — отметил Дерий.

