Не пішов у ТЦК, бо треба стежити за батьками — рішення суду

Суддя з вироком. Фото: depositphotos.com

В Івано-Франківській області суд засудив 41-річного чоловіка до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Свої дії чоловік аргументував необхідністю доглядати за батьками похилого віку.

Про це повідомили у Судово-юридичній газеті.

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Обставини справи

Згідно з вироком Тисменицького районного суду, чоловік відмовився проходити військову службу, пояснюючи це особистими обставинами, зокрема, необхідністю доглядати за батьками похилого віку.

Військовозобов'язаний, який пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, мав з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але не виконав цього зобов'язання.

Суд виніс рішення

Суд, врахувавши надані докази, визнав чоловіка винним у навмисному ухиленні від мобілізації. Обвинуваченому було призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт чоловіком та працівниками ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи та наїхав на працівника ТЦК.

Арцизький районний суд Одеської області покарав чоловіка, який ухилився від військового обліку. Мешканець міста Арциз не пішов на військово-лікарську комісії.