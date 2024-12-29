Не пошел в ТЦК, потому что нужно следить за родителями — решение суда

Не пошел в ТЦК, чтобы следить за родителями — решение суда
В Ивано-Франковской области суд приговорил 41-летнего мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свои действия мужчина аргументировал необходимостью ухаживать за родителями преклонных лет.
Об этом сообщили в Судебно-юридической газете.
Обстоятельства дела
Согласно приговору Тисменицкого районного суда, мужчина отказался проходить военную службу, объясняя это личными обстоятельствами, в частности, необходимостью ухаживать за пожилыми родителями.
Военнообязанный, прошедший военно-врачебную комиссию и признанный годным к службе, должен был явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но не выполнил этого обязательства.
Суд вынес решение
Суд, учитывая предоставленные доказательства, признал мужчину виновным в умышленном уклонении от мобилизации. Обвиняемому было назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
Напомним, в Киеве произошел конфликт мужчиной и работниками ТЦК и СП. В ходе проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы и наехал на работника ТЦК.
Арцизский районный суд Одесской области наказал мужчину, уклонившегося от военного учета. Житель города Арциз не пошел на военно-врачебную комиссию.
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