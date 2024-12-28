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На Одещині чоловік відмовився від ВЛК — як його покарав суд

28 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Одеській області засудили чоловіка за відмову проходити ВЛК
Суддівські терези. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Арцизький районний суд Одеської області покарав чоловіка, який свідомо ухилився від військового обліку. Мешканець міста Арциз не пішов на військово-лікарську комісії.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, 4 листопада 2024 року обвинувачений отримав повістку про необхідність з'явитися наступного дня до територіального центру комплектування для проходження медичного огляду та уточнення військово-облікових даних. Проте чоловік свідомо не виконав ці зобов'язання, не маючи на це поважних причин.

У ході судового засідання обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та детально описав обставини правопорушення. Цікаво, що чоловік вже був судимий у 2003, 2019 та 2020 роках. Цей громадянин п'ять разів поставав перед судом за грабіжництво, а у 2020 році ще й за домашнє насильство.

Втім суд врахував його щире каяття, а також задовільну характеристику за місцем проживання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, і призначив штраф у розмірі 5100 гривень (300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. У разі неподання апеляції він набере чинності після закінчення зазначеного строку.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік подав до суду на Росію та вимагав 12 мільйонів гривень моральної шкоди та 2 мільйони гривень майнової шкоди.

А в Хмельницькій області суд покарав чоловіка за відмову від повістки.

Одеська область мобілізація ВЛК військовозобов'язані медогляд

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