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В Одесской области мужчина отказался от ВВК — как его наказал суд

28 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Одесской области осудили мужчину за отказ проходить ВВК
Судейские весы. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Арцизский районный суд Одесской области наказал мужчину, сознательно уклонившегося от военного учета. Житель города Арциз не пошел на военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 4 ноября 2024 года обвиняемый получил повестку о необходимости явиться на следующий день в территориальный центр комплектования для прохождения медицинского осмотра и уточнения военно-учетных данных. Однако мужчина сознательно не выполнил эти обязательства, не имея уважительных причин.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и подробно описал обстоятельства правонарушения. Интересно, что мужчина уже был судим в 2003, 2019 и 2020 годах. Этот гражданин пять раз представал перед судом за грабеж, а в 2020 году еще и за домашнее насилие.

Впрочем, суд учел его искреннее раскаяние, а также удовлетворительную характеристику по месту жительства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и назначил штраф в размере 5100 гривен (300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. В случае неподачи апелляции он вступит в силу по истечении указанного срока.

Напомним, в Винницкой области мужчина подал в суд на Россию и потребовал 12 миллионов гривен морального ущерба и 2 миллиона гривен имущественного ущерба.

А в Хмельницкой области суд наказал мужчину за отказ от повестки.

Одесская область мобилизация ВВК военнообязанные медосмотр

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