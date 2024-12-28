У Києві чоловік не збив працівника ТЦК

У Києві чоловік наїхав на працівника ТЦК, той розбив в авто скло
Поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту в столичному регіоні. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.
Про це повідомила поліція Київської області.
ДТП у Києві
Подія трапилася на одному з блокпостів у Київській області. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.
Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого співробітник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу.
Також за виявленим фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.
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