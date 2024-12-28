У Києві чоловік не збив працівника ТЦК

Оформлення штрафу в ТЦК. Фото: Волинський ТЦК

Поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту в столичному регіоні. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

Про це повідомила поліція Київської області.

Читайте також:

ДТП у Києві

Подія трапилася на одному з блокпостів у Київській області. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого співробітник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу.

Також за виявленим фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українських громадян можна мобілізувати до 25 років.

Також ми повідомляли, чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років.