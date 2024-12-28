Дострокове оформлення відстрочки - оформлення відстрочки до досягнення 25-річного віку

Громадяни прийшли в ТЦК для оформлення відстрочки. Фото: УНІАН

Якщо громадянин має право на відстрочку від мобілізації, він може іти до ТЦК для її оформлення тільки після того, як йому виповниться 25 років. До того такий громадянин вважається призовником, а не військовозобов’язаним — тому відстрочку оформити він не зможе, навіть наперед.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані, а не призовники

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації, право на яку він має, до досягнення 25-річного віку.

"Відстрочка від мобілізації надається військовозобов'язаним, а не призовникам", — наголосив у відповіді юрист Сергій Богун.

Чи оформлять відстрочку до 25 років

Підтримав свого колегу адвокат Юрій Айвазян.

"Відстрочку Ви зможете оформити тільки після настання Вам 25 років", — підкреслив Айвазян.

Тож іти до територіального центру комплектування за відстрочкою до настання 25-річного віку не варто, відстрочку в ТЦК не оформлять – оскільки такий громадянин є не військовозобов’язаним, а призовником.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українських громадян можна мобілізувати до 25 років.

Також ми повідомляли, чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років.