Досрочное оформление отсрочки – оформление отсрочки до достижения 25-летнего возраста

Граждане пришли в ТЦК для оформления отсрочки. Фото: УНІАН

Если гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, он может идти в ТЦК для ее оформления только после того, как ему исполнится 25 лет. До этого такой гражданин считается призывником, а не военнообязанным, поэтому отсрочку оформить он не сможет, даже заранее.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Военнообязанные, а не призывники

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации, право на которую у него есть, до достижения 25-летнего возраста.

"Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным, а не призывникам", — подчеркнул в ответе юрист Сергей Богун.

Оформят ли отсрочку до 25 лет

Поддержал своего коллегу адвокат Юрий Айвазян.

"Отсрочку Вы сможете оформить только после наступления Вам 25 лет", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому идти в территориальный центр комплектования по отсрочке до наступления 25-летнего возраста не стоит, отсрочку в ТЦК не оформят — поскольку такой гражданин не военнообязанный, а призывник.

Напомним, мы раньше писали о том, кого из украинских граждан можно мобилизовать до 25 лет.

Также мы сообщали, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.