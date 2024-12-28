Досрочное оформление отсрочки – оформление отсрочки до достижения 25-летнего возраста

Оформление отсрочки до наступления 25 лет — стоит ли идти в ТЦК
Если гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, он может идти в ТЦК для ее оформления только после того, как ему исполнится 25 лет. До этого такой гражданин считается призывником, а не военнообязанным, поэтому отсрочку оформить он не сможет, даже заранее.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Военнообязанные, а не призывники
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации, право на которую у него есть, до достижения 25-летнего возраста.
"Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным, а не призывникам", — подчеркнул в ответе юрист Сергей Богун.
Оформят ли отсрочку до 25 лет
Поддержал своего коллегу адвокат Юрий Айвазян.
"Отсрочку Вы сможете оформить только после наступления Вам 25 лет", — подчеркнул Айвазян.
Поэтому идти в территориальный центр комплектования по отсрочке до наступления 25-летнего возраста не стоит, отсрочку в ТЦК не оформят — поскольку такой гражданин не военнообязанный, а призывник.
Напомним, мы раньше писали о том, кого из украинских граждан можно мобилизовать до 25 лет.
Также мы сообщали, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.
Читайте Новини.LIVE!