В Киеве мужчина не сбил работника ТЦК

Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Волынский ТЦК

Полиция Киевской области открыла служебное расследование по факту инцидента в столичном регионе. Во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Событие произошло на одном из блокпостов в Киевской области. Во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего сотрудник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

Также по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области приступило к проведению служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

Сообщения полиции. Фото: скриншот

Напомним, мы раньше писали о том, кого из украинских граждан можно мобилизовать до 25 лет.

Также мы сообщали, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.