В Киеве мужчина не сбил работника ТЦК

В Киеве мужчина наехал на работника ТЦК, тот разбил в авто стекло
Полиция Киевской области открыла служебное расследование по факту инцидента в столичном регионе. Во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
ДТП в Киеве
Событие произошло на одном из блокпостов в Киевской области. Во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.
Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего сотрудник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.
Также по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области приступило к проведению служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.
Напомним, мы раньше писали о том, кого из украинских граждан можно мобилизовать до 25 лет.
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