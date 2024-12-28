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Чоловік розкаявся, що не взяв повістку від ТЦК — що вирішив суд

28 грудня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відмова від повістки — суд виніс вирок мешканцю Дніпропетровщини
Суддя вивчає документи. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мешканця Дніпропетровської області судили за ухилення від мобілізації. Чоловік двічі отримував повістку, однак йти на службу категорично відмовлявся.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військово-лікарська комісія визнала жителя Дніпропетровщини придатним до військової служби. 25 червня 2024 року чоловікові вручили повістку на відправку до місця проходження військової служби. Обвинуваченого попередили про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 336 КК України, за ухилення від призову за мобілізацією. Від отримання повістки чоловік відмовився, тож працівники ТЦК та СП склали відповідний акт.

Вже у вересні військовозобов'язаному співробітники ТЦК повторно намагались вручити повістку. Натомість він знову відмовився отримувати документ. Обвинувачений пояснив це тим, що служити не бажає.

Рішення суду

В судовому засіданні обвинувачений розкаявся у скоєному, однак це не допомогло. Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт чоловіком та працівниками ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи та наїхав на працівника ТЦК.

Арцизький районний суд Одеської області покарав чоловіка, який ухилився від військового обліку. Мешканець міста Арциз не пішов на військово-лікарську комісії.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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