Отказ от повестки — суд вынес приговор жителю Днепропетровщины

Судья изучает документы. Фото: Pexels

Жителя Днепропетровской области судили за уклонение от мобилизации. Мужчина дважды получал повестку, однако идти на службу категорически отказывался.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военно-врачебная комиссия признала жителя Днепропетровщины годным к военной службе. 25 июня 2024 года мужчине вручили повестку на отправку к месту прохождения военной службы. Обвиняемого предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 336 УК Украины, за уклонение от призыва по мобилизации. От получения повестки мужчина отказался, поэтому работники ТЦК и СП составили соответствующий акт.

Уже в сентябре военнообязанному сотрудники ТЦК повторно пытались вручить повестку. Вместо этого он снова отказался получать документ. Обвиняемый объяснил это тем, что служить не желает.

Решение суда

В судебном заседании обвиняемый раскаялся в содеянном, однако это не помогло. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Напомним, в Киеве произошел конфликт мужчиной и работниками ТЦК и СП. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы и наехал на работника ТЦК.

Арцизский районный суд Одесской области наказал мужчину, который уклонился от воинского учета. Житель города Арциз не пошел на военно-врачебную комиссии.