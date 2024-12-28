Отказ от повестки — суд вынес приговор жителю Днепропетровщины

Мужчина раскаялся, что не взял повестку от ТЦК — что решил суд
Жителя Днепропетровской области судили за уклонение от мобилизации. Мужчина дважды получал повестку, однако идти на службу категорически отказывался.
Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Военно-врачебная комиссия признала жителя Днепропетровщины годным к военной службе. 25 июня 2024 года мужчине вручили повестку на отправку к месту прохождения военной службы. Обвиняемого предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 336 УК Украины, за уклонение от призыва по мобилизации. От получения повестки мужчина отказался, поэтому работники ТЦК и СП составили соответствующий акт.
Уже в сентябре военнообязанному сотрудники ТЦК повторно пытались вручить повестку. Вместо этого он снова отказался получать документ. Обвиняемый объяснил это тем, что служить не желает.
Решение суда
В судебном заседании обвиняемый раскаялся в содеянном, однако это не помогло. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.
Напомним, в Киеве произошел конфликт мужчиной и работниками ТЦК и СП. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы и наехал на работника ТЦК.
Арцизский районный суд Одесской области наказал мужчину, который уклонился от воинского учета. Житель города Арциз не пошел на военно-врачебную комиссии.
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