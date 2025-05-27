ВЛК для обмежено придатних — нардеп пропонує продовжити

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: АрміяINFORM

Народний депутат Михайло Цимбалюк пропонує продовжити терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних. Крім того, він вважає, що потрібно терміново реформувати територіальні центи комплектування.

Про це Михайло Цимбалюк повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому потрібно реформувати ТЦК

Цимбалюк наголосив, що невчасна постановка на облік — це не завжди провина самого громадянина. Мовляв, часто проблема в недосконалій роботі ТЦК.

Водночас він вважає, що ТЦК мають бути підпорядковані не Сухопутним військам чи Генштабу, а напряму Міністерству оборони. Він додав, що зараз ТЦК настільки скомпрометовані, що люди просто бояться туди йти. Відтак, держава має розвивати нові варіанти, як-от системи рекрутингу з роз’ясненнями, мотиваційними стимулами та агітаційною роботою.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці Полтавської області чоловіки напали на працівників ТЦК. На конфлікти цивільних із працівниками ТЦК відреагували в ЗСУ та заявили, що за це загрожує кримінальна відповідальність.

Також ми повідомляли, що в деклараціях посадовців ТЦК є порушення на 37 млн грн. Воно стосується незаконного збагачення та необґрунтованих активів.