ВВК для ограниченно годных — нардеп предлагает продлить

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: АрмияINFORM

Народный депутат Михаил Цимбалюк предлагает продлить сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. Кроме того, он считает, что нужно срочно реформировать территориальные центы комплектования.

Об этом Михаил Цимбалюк сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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Почему нужно реформировать ТЦК

Цимбалюк отметил, что несвоевременная постановка на учет — это не всегда вина самого гражданина. Мол, часто проблема в несовершенной работе ТЦК.

В то же время он считает, что ТЦК должны быть подчинены не Сухопутным войскам или Генштабу, а напрямую Министерству обороны. Он добавил, что сейчас ТЦК настолько скомпрометированы, что люди просто боятся туда идти. Следовательно, государство должно развивать новые варианты, например системы рекрутинга с разъяснениями, мотивационными стимулами и агитационной работой.

Напомним, недавно в Кременчуге Полтавской области мужчины напали на работников ТЦК. На конфликты гражданских с работниками ТЦК отреагировали в ВСУ и заявили, что за это грозит уголовная ответственность.

Также мы сообщали, что в декларациях должностных лиц ТЦК есть нарушения на 37 млн грн. Оно касается незаконного обогащения и необоснованных активов.