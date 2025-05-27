В ЗСУ прокоментувати перешкоджання роботі ТЦК

У ЗСУ відреагували на конфлікти цивільних із працівниками ТЦК
У Сухопутних військах відреагували на відеоматеріали в інтернеті, на яких громадяни перешкоджають роботі ТЦК та СП. А також зазначили, що за подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram у вівторок, 27 травня.
Перешкоджання роботі ТЦК — у ЗСУ попередили про покарання
У Сухопутних військах зазначили, що останнім часом в інтернеті та соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Крім того, деякі громадяни публічно заохочують інших до таких дій.
У заяві зазначається, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.
Відтак, за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
"Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз", — наголосили у ЗСУ.
А також додали, що наразі триває перезавантаження роботи ТЦК та СП, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки.
У Сухопутних військах наголосили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.
А також додали, що важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує.
"Закликаємо всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни. Це не лише громадянський обов’язок кожного, а й внесок у спільну перемогу", — підсумували у Сухопутних військах ЗСУ.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці Полтавської області чоловіки напали на працівників ТЦК.
Також раніше у Львівській області побили ветерана, який працював у ТЦК.
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