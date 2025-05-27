В ЗСУ прокоментувати перешкоджання роботі ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

У Сухопутних військах відреагували на відеоматеріали в інтернеті, на яких громадяни перешкоджають роботі ТЦК та СП. А також зазначили, що за подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram у вівторок, 27 травня.

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У Сухопутних військах зазначили, що останнім часом в інтернеті та соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Крім того, деякі громадяни публічно заохочують інших до таких дій.

У заяві зазначається, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.

Відтак, за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

"Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз", — наголосили у ЗСУ.

А також додали, що наразі триває перезавантаження роботи ТЦК та СП, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки.

Скриншот повідомлення Сухопутних військ ЗСУ/Facebook

У Сухопутних військах наголосили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

А також додали, що важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує.

"Закликаємо всіх дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни. Це не лише громадянський обов’язок кожного, а й внесок у спільну перемогу", — підсумували у Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці Полтавської області чоловіки напали на працівників ТЦК.

Також раніше у Львівській області побили ветерана, який працював у ТЦК.