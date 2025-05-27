В ВСУ прокомментировать препятствование работе ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

В Сухопутных войсках отреагировали на видеоматериалы в интернете, на которых граждане препятствуют работе ТЦК и СП. А также отметили, что за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram во вторник, 27 мая.

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Препятствование работе ТЦК — в ВСУ предупредили о наказании

В Сухопутных войсках отметили, что в последнее время в интернете и социальных сетях значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП. Кроме того, некоторые граждане публично поощряют других к таким действиям.

В заявлении отмечается, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Следовательно, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

"Напоминаем: ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз", — отметили в ВСУ.

А также добавили, что сейчас идет перезагрузка работы ТЦК и СП, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности.

Скриншот сообщения Сухопутных войск ВСУ/Facebook

В Сухопутных войсках отметили, что каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия.

А также добавили, что важно понимать, что намерение препятствовать — даже если результат не был полностью достигнут — уже считается правонарушением. Это касается как сознательного желания помешать работе ТЦК и СП, так и действий, когда человек осознает возможные последствия, но все равно их игнорирует.

"Призываем всех соблюдать закон и способствовать усилиям, направленным на защиту нашей страны. Это не только гражданский долг каждого, но и вклад в общую победу", — подытожили в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, что недавно в Кременчуге Полтавской области мужчины напали на работников ТЦК.

Также ранее во Львовской области избили ветерана, который работал в ТЦК.