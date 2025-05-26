Напад на працівників ТЦК у Кременчуці — двох чоловіків затримали

Чоловік спілкується з працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Кременчуці Полтавської області 25 травня чоловіки напали на працівників територіального центру комплектування. Двох із семи зловмисників затримали.

Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК у Facebook у понеділок, 26 травня.

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Напад на працівників ТЦК на Полтавщині

"У Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення", — йдеться у повідомленні.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу поліції.

У ТЦК повідомили, що протягом доби затримали двох нападників. Наразі тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників та встановлення ступеня причетності кожного з них.

До правоохоронців направили відповідно звернення.

"Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як кілька чоловіків нападають на автомобіль, що належить працівникам ТЦК.

Місцеві зазначають, що конфлікт нібито виник після того, як представники ТЦК зупинили перехожого для перевірки документів.

Допис Полтавського ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтавській області планують організувати мобільні блокпости для пошуку військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини.

Раніше на Львівщині побили ветерана, який працював у ТЦК. Чоловік просив перехожого показати документи.