Нападение на работников ТЦК в Кременчуге — двух мужчин задержали

Мужчина общается с работниками ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кременчуге Полтавской области 25 мая мужчины напали на работников территориального центра комплектования. Двух из семи злоумышленников задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК в Facebook в понедельник, 26 мая.

Реклама

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Нападение на работников ТЦК на Полтавщине

"В Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения", — говорится в сообщении.

На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу полиции.

В ТЦК сообщили, что в течение суток задержали двух нападавших. Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников и установления степени причастности каждого из них.

В правоохранительные органы направили соответствующее обращение.

"Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько мужчин нападают на автомобиль, принадлежащий работникам ТЦК.

Местные отмечают, что конфликт якобы возник после того, как представители ТЦК остановили прохожего для проверки документов.

Пост Полтавского ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области планируют организовать мобильные блокпосты для поиска военнослужащих, которые самовольно оставили свои части.

Ранее на Львовщине избили ветерана, который работал в ТЦК. Мужчина просил прохожего показать документы.