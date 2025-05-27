Перевірки декларацій посадовців ТЦК — є порушення на 37 млн грн

Працівники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: Суспільне

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило понад 20 декларацій посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загалом, виявлено порушення на майже 37 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК 27 травня.

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Порушення у деклараціях посадовців ТЦК

Зазначається, що НАЗК розпочало перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК упродовж 2024-2025 років. З них 18 вже завершено. В результаті цього аудиту було виявлено порушення, зокрема:

недостовірні відомості на понад 28,5 млн грн,

незаконні збагачення на понад 5,6 млн грн,

необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Завершено перевірки декларацій посадовців ТЦК з Дніпра, Харкова, а також Одеської, Харківської та Рівненської областей. У керівників військкоматів виявили елітні автівки, нерухомість, земельні ділянки та інші невказані доходи.

Нагадаємо, раніше у посадовиці південної податкової служби виявили десятки мільйонів. Вона задекларувала 23,7 млн грн заощаджень родини у різній валюті.

Також ми повідомляли, що поліцейський з Одещини "забув" задекларувати 11 млн грн. Загалом, Одеська область — серед лідерів за кількістю недостовірних декларацій.