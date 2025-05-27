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В декларациях должностных лиц ТЦК есть нарушения на 37 млн грн

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Дата публикации 27 мая 2025 20:01
Проверки деклараций должностных лиц ТЦК — есть нарушения на 37 млн грн
Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Суспільне

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило более 20 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В общем, выявлены нарушения на почти 37 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК 27 мая.

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Нарушения в декларациях должностных лиц ТЦК

Отмечается, что НАПК начало проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК в течение 2024-2025 годов. Из них 18 уже завершены. В результате этого аудита были выявлены нарушения, в частности:

  • недостоверные сведения на более 28,5 млн грн,
  • незаконные обогащения на более 5,6 млн грн,
  • необоснованных активов на более чем 2,6 млн грн.

Завершены проверки деклараций должностных лиц ТЦК из Днепра, Харькова, а также Одесской, Харьковской и Ровенской областей. У руководителей военкоматов обнаружили элитные автомобили, недвижимость, земельные участки и другие неуказанные доходы.

Напомним, ранее у чиновницы южной налоговой службы обнаружили десятки миллионов. Она задекларировала 23,7 млн грн сбережений семьи в разной валюте.

Также мы сообщали, что полицейский из Одесской области "забыл" задекларировать 11 млн грн. В общем, Одесская область — среди лидеров по количеству недостоверных деклараций.

декларация коррупция НАПК деньги нарушения ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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