Проверки деклараций должностных лиц ТЦК — есть нарушения на 37 млн грн

Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Суспільне

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило более 20 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В общем, выявлены нарушения на почти 37 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК 27 мая.

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Нарушения в декларациях должностных лиц ТЦК

Отмечается, что НАПК начало проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК в течение 2024-2025 годов. Из них 18 уже завершены. В результате этого аудита были выявлены нарушения, в частности:

недостоверные сведения на более 28,5 млн грн,

незаконные обогащения на более 5,6 млн грн,

необоснованных активов на более чем 2,6 млн грн.

Завершены проверки деклараций должностных лиц ТЦК из Днепра, Харькова, а также Одесской, Харьковской и Ровенской областей. У руководителей военкоматов обнаружили элитные автомобили, недвижимость, земельные участки и другие неуказанные доходы.

Напомним, ранее у чиновницы южной налоговой службы обнаружили десятки миллионов. Она задекларировала 23,7 млн грн сбережений семьи в разной валюте.

Также мы сообщали, что полицейский из Одесской области "забыл" задекларировать 11 млн грн. В общем, Одесская область — среди лидеров по количеству недостоверных деклараций.