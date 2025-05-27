Проверки деклараций должностных лиц ТЦК — есть нарушения на 37 млн грн

В декларациях должностных лиц ТЦК есть нарушения на 37 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило более 20 деклараций должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В общем, выявлены нарушения на почти 37 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК 27 мая.
Нарушения в декларациях должностных лиц ТЦК
Отмечается, что НАПК начало проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК в течение 2024-2025 годов. Из них 18 уже завершены. В результате этого аудита были выявлены нарушения, в частности:
- недостоверные сведения на более 28,5 млн грн,
- незаконные обогащения на более 5,6 млн грн,
- необоснованных активов на более чем 2,6 млн грн.
Завершены проверки деклараций должностных лиц ТЦК из Днепра, Харькова, а также Одесской, Харьковской и Ровенской областей. У руководителей военкоматов обнаружили элитные автомобили, недвижимость, земельные участки и другие неуказанные доходы.
Напомним, ранее у чиновницы южной налоговой службы обнаружили десятки миллионов. Она задекларировала 23,7 млн грн сбережений семьи в разной валюте.
Также мы сообщали, что полицейский из Одесской области "забыл" задекларировать 11 млн грн. В общем, Одесская область — среди лидеров по количеству недостоверных деклараций.
Читайте Новини.LIVE!