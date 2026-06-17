Начальник ТЦК задекларував 120 тисяч доларів накопичень за 2 роки
У Чернівцях тимчасово виконуючий обов'язки начальника ТЦК Іван Ватаманюк задекларував, що накопичив 120 тисяч доларів. Причому це сталося всього за два роки.
Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на його електрону декларацію, передає Новини.LIVE.
Представник ТЦК накопичив за два роки понад 100 тисяч доларів
Згідно з поданими даними, у декларації за 2023 рік Ватаманюк не вказував жодних заощаджень. Водночас уже за підсумками 2024 року він задекларував 115 тисяч доларів готівкою, а в декларації за 2025 рік зазначив 120 тисяч доларів накопичень.
Водночас у 2025 році його зарплата становила понад 1 млн гривень заробітної плати та близько 235 тисяч гривень пенсійних виплат. У 2024 році він отримав 1,5 млн гривень зарплати і 218 тисяч гривень пенсії. Аналогічний рівень доходів був і у 2023 році — понад 1,5 млн гривень заробітної плати та близько 200 тисяч гривень пенсії.
У 2022 році доходи посадовця складали понад 600 тисяч гривень зарплати та 180 тисяч гривень пенсійних виплат.
Також зазначимо, що до початку повномасштабної війни заробітна плата громадянина була суттєво нижчою. Так, у 2021 році Ватаманюк задекларував близько 500 тисяч гривень зарплати за рік.
Як повідомляло Новини.LIVE, заступник начальника Хустського ТЦК на Закарпатті В'ячеслав Дворський теж задекларував великі статки. Він вказав, що має автобус, дві заробітні плани та понад 3 млн гривень.
Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, Міноборони готує пакет змін. Зокрема буде реформа ТЦК.