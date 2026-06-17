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Головна ТЦК Начальник ТЦК задекларував 120 тисяч доларів накопичень за 2 роки

Начальник ТЦК задекларував 120 тисяч доларів накопичень за 2 роки

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 07:30
Начальник ТЦК задекларував 120 тисяч доларів накопичень за 2 роки
Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: "АрміяInform"

У Чернівцях тимчасово виконуючий обов'язки начальника ТЦК Іван Ватаманюк задекларував, що накопичив 120 тисяч доларів. Причому це сталося всього за два роки.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на його електрону декларацію, передає Новини.LIVE.

Представник ТЦК накопичив за два роки понад 100 тисяч доларів

Згідно з поданими даними, у декларації за 2023 рік Ватаманюк не вказував жодних заощаджень. Водночас уже за підсумками 2024 року він задекларував 115 тисяч доларів готівкою, а в декларації за 2025 рік зазначив 120 тисяч доларів накопичень.

Водночас у 2025 році його зарплата становила понад 1 млн гривень заробітної плати та близько 235 тисяч гривень пенсійних виплат. У 2024 році він отримав 1,5 млн гривень зарплати і 218 тисяч гривень пенсії. Аналогічний рівень доходів був і у 2023 році — понад 1,5 млн гривень заробітної плати та близько 200 тисяч гривень пенсії.

У 2022 році доходи посадовця складали понад 600 тисяч гривень зарплати та 180 тисяч гривень пенсійних виплат.

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Також зазначимо, що до початку повномасштабної війни заробітна плата громадянина була суттєво нижчою. Так, у 2021 році Ватаманюк задекларував близько 500 тисяч гривень зарплати за рік.

Начальник ТЦК накопичив 120 тисяч доларів
Накопичення начальника ТЦК. Фото: скриншот
Начальник ТЦК заробляє 1,5 млн гривень в рік
Зарплата начальника ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, заступник начальника Хустського ТЦК на Закарпатті В'ячеслав Дворський теж задекларував великі статки. Він вказав, що має автобус, дві заробітні плани та понад 3 млн гривень.

Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, Міноборони готує пакет змін. Зокрема буде реформа ТЦК.

декларація доходи ТЦК та СП
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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