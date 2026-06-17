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Главная ТЦК Начальник ТЦК задекларировал 120 тысяч долларов сбережений за 2 года

Начальник ТЦК задекларировал 120 тысяч долларов сбережений за 2 года

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 07:30
Начальник ТЦК задекларировал 120 тысяч долларов сбережений за 2 года
Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: "АрмияInform"

В Черновцах временно исполняющий обязанности начальника ТЦК Иван Ватаманюк заявил, что накопил 120 тысяч долларов. Причем это произошло всего за два года.

Об этом сообщает издание "Українські Новини" со ссылкой на его электронную декларацию, передает Новини.LIVE.

Представитель ТЦК накопил за два года более 100 тысяч долларов

Согласно представленным данным, в декларации за 2023 год Ватаманюк не указывал никаких сбережений. В то же время уже по итогам 2024 года он задекларировал 115 тысяч долларов наличными, а в декларации за 2025 год указал 120 тысяч долларов накоплений.

При этом в 2025 году его доход составил более 1 млн гривен заработной платы и около 235 тысяч гривен пенсионных выплат. В 2024 году он получил 1,5 млн гривен заработной платы и 218 тысяч гривен пенсии. Аналогичный уровень доходов был и в 2023 году — более 1,5 млн гривен заработной платы и около 200 тысяч гривен пенсии.

В 2022 году доходы чиновника составляли более 600 тысяч гривен заработной платы и 180 тысяч гривен пенсионных выплат.

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Также отметим, что до начала полномасштабной войны заработная плата этого гражданина была значительно ниже. Так, в 2021 году Ватаманюк задекларировал около 500 тысяч гривен зарплаты за год.

Начальник ТЦК накопичив 120 тисяч доларів
Сбережения начальника ТЦК. Фото: скриншот
Начальник ТЦК заробляє 1,5 млн гривень в рік
Зарплата начальника ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, заместитель начальника Хустского ТЦК в Закарпатье Вячеслав Дворский также задекларировал значительное состояние. Он указал, что владеет автобусом, двумя заработными планами и более 3 млн гривен.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Минобороны готовит пакет изменений. В частности, будет проведена реформа ТЦК.

декларация доходы ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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