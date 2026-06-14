Штраф от ТЦК может превышать 59 тысяч гривен: для кого

Мужчины в помещении ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

Руководители предприятий, учреждений и организаций должны предоставить в ТЦК и СП информацию об имеющихся транспортных средствах, работниках, которые управляют этим оборудованием или обслуживают его, а также о техническом состоянии транспорта. Выполнить это требование необходимо до 20 июня. Тех, кто проигнорирует эту обязанность, будут штрафовать.

Об этом 9 июня сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Предоставление информации в ТЦК и СП и штрафы за нарушение

Руководство учреждений должно предоставлять в военкомат данные два раза в год: до 20 июня и до 20 декабря.

"Обязанность по представлению информации распространяется на все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности. Даже при отсутствии транспортных средств или техники необходимо подать в ТЦК и СП соответствующий нулевой отчет", — подчеркнули в региональном ТЦК и СП.

Тем, кто не подает сведения или подает их несвоевременно, грозит административная ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, — Ред.) — штраф от 34 тысяч гривен до 59,5 тысячи гривен.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что оплатить штраф можно без посещения ТЦК и СП. Для этого необходимо в приложении "Резерв+" признать факт нарушения. Воспользоваться онлайн-услугой можно в течение 20 дней после получения уведомления.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнообязанные могут оплатить не весь штраф от ТЦК, а лишь 50% от этой суммы. Воспользоваться такой скидкой могут те, кто признал свою вину. Обжалование штрафа в суде приведет к потере права на уменьшение суммы штрафа.